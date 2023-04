“Llevamos dos meses sin recibir sueldo”: protesta de personal médico del HUC

Los manifestantes se tomaron la avenida del Consulado a la altura de Zaragocilla. “Nosotros tenemos necesidades, nuestros hijos comen, nosotros comemos y tenemos servicios por pagar. Se supone que el HUC antes de contratar una bolsa de empleo tiene que asegurarse que esta cumpla con todos los requisitos. No es posible que el hospital no sea capaz de solucionarnos nada. Estamos cansados”, añadió.

Según el relato de los denunciantes, les han prometido varias veces que les van a pagar el dinero que les corresponde y no ha sido posible. “No nos han pagado vacaciones, primas. No nos pagan recargos ni horas extras, mientras tanto uno viene a trabajar a pesar de no tener cómo. Yo estoy cansada que no haya una respuesta concreta de los administradores del HUC. Hacemos un llamado a la Gobernación a que nos ayuden a solucionar este problema”, dijo una protestante.