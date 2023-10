“Llevamos 32 horas sin luz”: denuncian habitantes de Getsemaní

Desesperados. Así se encuentran los habitantes de Getsemaní por la suspensión del servicio de energía eléctrica en su sector. Líderes de la Junta de Acción Comunal (JAC) aseguran que llevan 32 horas sin luz, por lo que las ventas de los establecimientos comerciales el pasado fin de semana se vinieron a pique. Lea: Cortes de energía en Getsemaní, ¿Fallas de Afinia o culpa de sus habitantes?

“Hoy no son buenos días para nosotros. Los niños debían ir a clases, pero no fueron porque no pudieron dormir toda la noche y así no van a rendir en el colegio”, dijo Marcos Vargas, presidente de la JAC Getsemaní.