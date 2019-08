¡Llegó el día! Hoy abren el mercado de Santa Rita

Dice un dicho que “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, deuda que no se pague”, y esa es quizás la frase que recoge todos los años que los comerciantes y la ciudad han esperado para la apertura del mercado de Santa Rita.

La tan anhelada fecha llegó. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, los comerciantes de Santa Rita abrirán las puertas al público de esta plaza de mercado que fue cerrada en 2014 bajo la promesa de reabrirla un año después tras una reconstrucción. Aunque el mercado fue ‘entregado’ el 31 de diciembre de 2015, en el último día de mandato de Dionisio Vélez, este nunca comenzó a operar, y desde entonces se convirtió en promesa de los diferentes mandatarios que han pasado por el Palacio de la Aduana.

Según manifestó la Alcaldía de Cartagena, la apertura contará con la presencia de dependencias como el DATT, Dadis, Espacio Público, IPCC, Escuela de Gobierno, Secretaría del Interior, Policía Nacional, entre otras.

“Esto era algo que estábamos esperando hace mucho, estos años sin tener un lugar donde trabajar han sido difíciles, además siempre nos prometían que iban a abrir el mercado y no era así, pero ahora sí es una realidad”, dijo Gladys Acevedo, una de las vendedoras del antiguo mercado.