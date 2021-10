La jornada ha transcurrido con algunas inconformidades por parte de la ciudadanía, debido a que muchos se han acercado a distintos puntos y no han encontrado biológicos.

Y es que aunque el Dadis anunció el inicio de la vacunación con las dosis de Moderna en todos los puntos de vacunación, esta mañana cuando decenas de personas se acercaron al Drive Thru en Mall Plaza recibieron la desagradable noticia de que no se aplicarían vacunas hoy, debido a que estaba programado realizar un simulacro de emergencias en el sitio. (Lea aquí: Protestan porque hoy no pondrán la vacuna de Moderna en Mall Plaza)

En el punto de vacunación ubicado en el centro comercial Caribe Plaza varias personas que querían completar su esquema de vacunación se fueron sin el pinchazo, porque solo habían 100 dosis, las cuales ya estaban asignadas.