Llamado de atención al alcalde William Dau por la Procuraduría es falso

“La Alcaldía de Cartagena aclara que el alcalde William Dau no ha recibido ninguna citación de la Procuraduría General de la República ni mucho menos se le ha abierto un proceso disciplinario. El señor Leandro Ramos no es Procurador y la delegada para la función pública no cumple funciones disciplinarias”, dijo la Alcaldía en un comunicado.

Cabe recordar que la polémica pelea entre el mandatario y los concejales se dio el pasado 13 de abril durante una sesión virtual en la que se discutía en segundo debate el proyecto de acuerdo 014, en el que se establecen beneficios de reducción en las tasas intereses y mora aplicables a las deudas tributarias de la vigencia 2019 y anteriores. Sin embargo, días después tanto Dau como los concejales acordaron dejar a un lado sus diferencias en medio de la terrible crisis del COVID-19. (Lea aquí: CGB celebra acto de reconciliación entre Alcaldía y Concejo Distrital)