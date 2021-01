Lo que viene

El capitán de Puerto señala que los principales retos de la ciudad por los que trabajará será en los temas de litorales, naves y tráfico marítimo.

“Estos tres frentes tienen retos que podemos llevar en paralelo y que son necesarios llevarlos de esa manera para que no haya un desequilibrio. Si yo me dedico solo a las naves, el reto de litorales sigue desbordándose y al final nos afecta, si yo me dedico solo a litorales, las naves generan un problema. Por eso se trabajan en paralelo para buscar un equilibrio y solución”, comentó.

Para el capitán de navío es indispensable llegar a la ciudadanía y hacerle entender que se debe tener un control de las lanchas y utilizar las autorizadas.

“El turista debe entender que al llegar a Cartagena debe utilizar las embarcaciones y puertos autorizados para evitar que su aventura familiar se convierta en una tragedia y esto conlleve a otras cosas, para esto también abordaremos a los lancheros”, dijo.

Con relación al embarcadero que funciona detrás del Hospital de Bocagrande y el cual ha sido denunciado en más de una ocasión, aseguró que “sabemos que no es un sitio legal, pero históricamente hay comunidades que lo usaban para su transporte diario. Solo que ahora han aparecido otro tipo de servicios y es lo que ha hecho que crezca la problemática”.