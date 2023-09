Liga de Usuarios no asistirá a Asamblea Nacional por las Tarifas Justas

“Ratificamos nuestra posición de mantener nuestra independencia y autonomía frente al Gobierno nacional, lo que nos permite respaldar lo que veamos favorable y criticar lo que no veamos conveniente para los usuarios y el país. En ese sentido, ratificamos que lo primero que debe hacer el Gobierno es derogar, sin más dilaciones, el régimen especial tarifario contra los costeños como se comprometió el presidente en campaña electoral”, se lee en la misiva.

A través de un comunicado a la opinión pública y después de la Asamblea realizada en Santa Marta para hablar de las estrategias que implementará el Gobierno de Gustavo Petro para bajar las tarifas de la luz, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe mantiene su posición de no asistir a dichas mesas, es por eso que declinó su asistencia a la Asamblea Nacional por las Tarifas Justas programada para el próximo 27 de septiembre en Bogotá. Lea: Gobierno busca alternativas para bajar las tarifas de la luz en el Caribe

También le piden al Gobierno que aplique el fallo de la Corte Constitucional C -186 de 2022 que determinó que el sistema de medición inteligente AMI “no es obligatorio en Colombia”.

Por su parte, el ingeniero eléctrico, William Murra en diálogo con El Universal se refirió una vez más a la crisis que está atravesando la costa Caribe por el alza en los recibos de la luz. También le puede interesar: Las soluciones que propone Minminas a altas tarifas de energía en el Caribe

“Yo creí que el Gobierno nos iba a quitar la vagabundería de la administración de Iván Duque con relación a las pérdidas no técnicas, pero como una de las dos empresas tramposas es de EPM y el alcalde de Medellín es dizque aliado del Gobierno, cosa que nunca he creído, la ministra saliente y el actual Superintendente de Servicios Domiciliarios (SSPD) no se atrevieron a eliminarlas”, cuestionó.