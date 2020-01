Líder que tuvo altercado con Dau denuncia amenazas de muerte

El pasado viernes 17 de enero, el alcalde de Cartagena, William Dau, tuvo un enfrentamiento con una mujer mientras se desarrollaba una protesta por parte de los damnificados del invierno.

La molestia de Dau surgió luego de que la damnificada (que hablaba por un megáfono) lo señalara y tocara insistentemente en el pecho, a lo que él decidió retirarle la mano y la mujer le dijo, “no se preocupe, no lo vuelvo a tocar. Miren al alcalde de Cartagena, no quieren que lo toquen”.

Acto seguido, el mandatario le quitó la vocería y dijo que se acaba la reunión. “Con esta señora no puedo reunirme, yo no he dicho que no me toquen, lo que no quiero es que me estén puyando (...) tenga respeto, yo a usted no la estoy manoseando”.

Aunque se pensaba que el hecho había quedado ahí, la mujer, quien fue identificada como Dina Coneo, activista y líder social, denunció ante Concejo Distrital que ha recibido amenazas de muerte por parte de seguidores del alcalde.