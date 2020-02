Líder de Villas de Aranjuez denuncia amenazas de muerte

Una líder comunal de Villas de Aranjuez teme por su integridad y la de su familia, luego de ser amenazada de muerte por habitantes del mismo barrio que se oponen a su labor. Se trata de Yasmín Molina, quien hace parte de la Junta de Acción Comunal del sector Bolívar.

Esta mujer hace poco más de un año también había sido amenazada por un hombre que quería robarse un tramo de una zona verde para instalar unas máquinas tragamonedas. Por fortuna, esa vez las autoridades actuaron y al final el sujeto tuvo que retractarse y pedir perdón.

Sin embargo, ahora la líder se enfrenta a otra intimidación por intentar alejar a los muchachos de los malos pasos. “Estoy trabajando con la secretaría del Interior para un programa con jóvenes en riesgo, pero varios de ellos no se quieren resocializar, no han querido entrar al programa y se han puesto rebeldes, haciendo cosas indebidas en el sector. Yo como coordinadora del frente de seguridad no puedo permitir esas cosas, por eso puse en aviso a la Policía y se hizo una intervención. No obstante, a raíz de eso vino la mamá de un joven y me agredió verbal y físicamente. Me arrastró, me arañó, me mordió. Y no contentos con eso, después llegó a mi casa un supuesto tío del joven haciéndose pasar por matón y me amenazó”, relató a El Universal la gestora cívica.