“Las talanqueras sirven es para que el vehículo pase o no, pero realmente lo que cuenta son unos sensores que hay en el piso, unas bandas metálicas, cada vez que un carro pasa, el concesionario está contando así no se le cobre, así que levantar las talanqueras no quiere decir que haya cesado el control del número de carros que están pasando por allí. El día que haya un reclamo eso será contraproducente porque la Alcaldía es la que va a deber”, dijo una fuente a El Universal.

“Hay que ver realmente qué está pensando la administración, porque si está segura de lo que dijo la Contraloría y la Fiscalía de que hace tres años la Tasa Interna de Retorno (TIR) se recuperó, la Alcaldía debe tomar una decisión”, dice Nausícrate Pérez, presidente del Colegio Nacional de Abogados seccional Cartagena.

Para Pérez en todo este asunto “gana la Concesión” porque sigue cobrando por la entrada y salida de vehículos a Cartagena en tarifa plena y van a seguir recaudando mientras no haya una decisión.

“El alcalde no está impedido ni tiene recusación válida, es libre de tomar la decisión y apelar a la cláusulas establecida en la Ley 80, si él no quiere, no puede, o si tiene temor porque la Concesión pueda ganar y tenga que indemnizarla, pues tiene que correr el riesgo, sobre todo cuando está respaldado por entes, la Fiscalía ya lo dijo, la Contraloría Distrital también, la Contraloría General, el Colegio Nacional de Abogados y la Veeduría de la Rama Judicial en un estudio de matemática financiera lo hizo, hay evidencias razonables para que el alcalde tome una decisión, pero si no se toma se aumenta el detrimento y el funcionario peca por acción o por omisión”, dijo Pérez.