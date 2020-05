“Letalidad por COVID en Cartagena es superior a la media nacional”: Dau

El alcalde William Dau presentó este miércoles un informe de unos 20 minutos en los que presentó el panorama epidemiológico de Cartagena, sobre la pandemia por COVID-19. En el mismo hizo énfasis en que la letalidad en la ciudad está en 6.3%, superior a la media nacional 4%; la recuperación se sitúo en un 18% .“O sea en la letalidad estamos por encima de la media nacional pero, hemos venido bajando, porque estábamos en el 10%, y a medida que hacemos más pruebas hemos venido bajando”, expresó.

Dijo que la letalidad tiene que ver con la propagación, ya que el virus no es nativo sino que fue importado. “En este momento todo es contagio local; nosotros tenemos más casos importados, porque el Gobierno nacional dejó abierto el aeropuerto El Dorado que era un colador, y todos los casos llegaron a Cartagena; por eso las ciudades que no son turísticas no tuvieron 17 casos importados como si los tuvo la ciudad de Cartagena por ser turística”.

El primer informe, que hará con frecuencia el mandatario por Facebook Live, se da a un día de la crisis por la salida de su director de salud distrital, Álvaro Fortich, por su renuncia del Dadis.

“Es información de data de cosas que nos permitirá tomar decisiones”, dijo Dau.

En el balance presentó que a 64 días de notificado el primer caso ya van 769 casos a fecha del martes 12, pero a lo que hay que incluir los 79 casos de contagio hoy miércoles.

Reveló que son 49 personas las que han fallecido en la ciudad por este virus, y que hay 498 casos activos, 490 de esas personas están en casa; y 76 hospitalizadas. Unas 11 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos UCI en la ciudad,

Dau hizo un llamado a la ciudadanía para que cumplan las reglas que impone el aislamiento y con entren en una especie de indisciplina social en los días que serán los más críticos.

Mostró las curvas de contagios, la cual está creciendo y la de recuperados que se mantiene estable.

Advirtió que aunque las edades, según un cuadro que presentó cubre las edades 20 a 60 años, destacó que la mayoría de muertes se registra en los adultos mayores de 60 en adelante, y que por eso es importante que los miembros de la familia no lleven el contagio a casa guardando las normas.

INDISCIPLINA SOCIAL

El alcalde de mostró las gráficas del mapa de calor de la App Cuidémonos que muestra el tráfico de personas en horarios por fuera de lo permitido.

Presentó la gráfica del pasado sábado 9 de mayo en la que el tráfico de personas, y vehícular fue alto en la ciudad de 6 de la mañana a 4 de la tarde y tomó como referencia los sectores de Bazurto, La Castellana, El Pozón y San Francisco.