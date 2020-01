Lepra: sí existe y tiene cura, ¿cómo detectarla?

Aideth Franco camina, habla, lee, escribe y tiene una vida normal como cualquier otra persona. Ella es una sobreviviente de la enfermedad de Hansen, más conocida como lepra. Se la detectaron a los 24 años, después de haber convivido por 9 años con la enfermedad sin saber que la tenía.

“A mí me había aparecido una mancha en los brazos, yo iba al médico y me mandaban una crema, pero eso no me las quitaba, así pasé 9 años de mi vida, hasta que me vio otro médico y me dijo que me harían unos exámenes y hasta me preguntó que si esas zonas donde tenía las manchas sentía que se me dormían y desde ahí comencé el tratamiento”, dice con una sonrisa esta mujer, quien durante su enfermedad quedó embarazada.

Su tratamiento duró más de un año, debido a que le detectaron la enfermedad un poco tarde, pero gracias a su constancia, hoy puede decir que se siente más viva que nunca.

“Me quedaron secuelas en mis manos, pues no tengo sensibilidad, si toco algo caliente con ellas no sé detectarlo, por eso debo tener mucho cuidado al manipular algo con ellas, pues puedo hacerme daño y no saberlo”, finalizó.

Hoy, después de su lucha, con un hijo de 23 años y una nieta, Aideth hace parte de la Asociación de personas afectadas con Hansel de Bolívar y Cartagena (Asohanbol), la cual diariamente visita a los familiares de las personas que están afectadas o aquellas que lo fueron, puesto que sus acompañantes diarios son los más probables a presentar esta enfermedad, la cual tarda entre 5 a 20 años para manifestarse.

En el marco de la conmemoración del día mundial de la lucha contra la lepra que se celebra el último domingo de enero de cada año, los miembros de Asohanbol y el Dadis quieren dar a conocer cómo se detecta a tiempo esta enfermedad y cuáles son esos mitos que se han tejido al rededor de ella.