“Le dicen la Made y casi se roba a mi hijo”: denuncian a mujer en Cartagena

Este medio contactó a Leiver Acosta para obtener su versión completa de los hechos, aseguró que antes del suceso nunca había visto a la mujer. “Al lado de mi casa vive un pastor de una iglesia. El señor muy poco habla en la calle. Ella llegó diciendo que era nieta del señor y que estaba esperando a que llegaran los dueños de la casa de al lado, porque según iba a alquilar ese apartamento. Nosotros la hicimos pasar para que esperara en la casa mientras supuestamente el vecino llegaba. Ella nos metió conversación, fue muy convincente, no notamos algo raro. Minutos después, vemos que carga al hijo mío y se asoma a la puerta y que para esperar a un muchacho que la venía a recoger. Ya ahí nos pusimos pilas y, como vio que no se podía llevar al niño, lo soltó. Entramos a la casa para asegurar a mi hijo y cuando volvimos a la terraza ya la mujer no estaba. Revisamos y se había llevado mi celular y otras pertenencias. Nos dijeron que también se quería llevar a una sobrina de mi esposa”, aseveró Acosta.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Tras la publicación que Leiver hizo en Facebook, comenzaron a contactarlo decenas de personas asegurando que también les había ocurrido algo parecido.

“Yo subí la foto que encontré de ella en Facebook, después fui a un CAI para reportar lo que me había pasado, mostré la foto y me dijeron que ya la habían capturado varias veces, pero que la soltaban al rato. Luego, me contactó alguien que vive cerca de ella y fui hasta ese barrio para ver si recuperaba mi celular. Cuando llegué, me encontré con una casa en ruinas. Ahí estaba su papá, un señor muy humilde y en malas condiciones. Me dijo que está cansado de recibir quejas y que la situación ya se le ha salido de las manos”.