¿Le debes a un ‘paga diario’? Estas podrían ser las consecuencias por estrés

¿Cómo identificar si tienes un estrés por deudas?

1. Te quedas sin vida social: Las personas endeudadas suelen dejar de lado su vida social y se aíslan. Esto no es sorprendente: cuando tenemos problemas económicos, no tenemos ganas de estar con amigos. Tampoco tenemos dinero para aceptar una invitación a fiestas o movernos en grupos sociales.

2. Evitas las situaciones: uno de los síntomas más frecuentes es evitar escuchar o leer cualquier tipo de información relacionada con el tema que nos preocupa. Por lo general, las personas que tienen una deuda no quieren enfrentarse al problema real, así que evitan hablar de ello incluso con las personas cercanas de su entorno.

3. Vives escondiéndote: las personas con deudas suelen eludir el contacto con los acreedores (bancos, entidades financieras, etc.) y no responden a sus emails. Tampoco cogen el teléfono y actúan como si el problema no existiese. Aun así, esta no es una actitud acertada. A la larga, las consecuencias son peores: las deudas aumentan (por los intereses, el coste del servicio, costas judiciales, etc.) y la persona endeudada pierde la oportunidad de encontrar una solución amistosa al problema.

4. Sobrepiensas: tanto los pensamientos catastróficos y pesimistas como la mentalidad ilusoria e irrealista aumentan el estrés y la tensión. Igual de preocupantes son los pensamientos automáticos e interiorizados en los que evocamos situaciones pasadas, sentimos pena por nosotros mismos o nos angustiamos por lo que podría ocurrir en el futuro.