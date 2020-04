“Las ventas han bajado bastante”: tenderos

Las largas y demoradas filas que se observan todos los días desde tempranas horas en las entradas de los diferentes almacenes de cadena de la ciudad, dan cuenta de que en este aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional los supermercados parecen conservar sus ventas acostumbradas o, al menos, parte de ellas. Esa situación contrasta con la que atraviesan los tenderos o pequeños comerciantes de Cartagena, quienes en su mayoría manifiestan estar tendiendo pérdidas o una significativa disminución en sus ganancias.

(Lea: Suben a 134 los casos de coronavirus en Cartagena; van 2.979 en el país)

El Universal hizo un recorrido por varios sectores para conversar con estos emprendedores y conocer sus situaciones, siendo la respuesta “han bajado bastante” la más común a la pregunta de cómo estaban sus ventas.

“La gente casi no está viniendo a comprar, lo único que se sigue vendiendo bastante es la cebolla, el tomate y las verduras, eso es lo que más rápido se les acaba a las personas en sus casas y siempre vienen aquí a comprar más. Las verduras son las que me están salvando, eso es lo que más le deja ganancia a un tendero”, manifestó Cristóbal Aristizábal, quien atiende una tienda en el barrio San Fernando. El hombre aseguró que incluso, debido al temor que tienen algunos vecinos de salir de sus casas, le ha tocado a él mismo hacer los domicilios y caminar varios metros en su calle para no perder la venta.

“Mi tienda es pequeña, por eso toca así, hay que entender que muchos no quieren tener contacto con nadie y prefieren que uno mismo sea el que le lleve la bolsa a la casa con la comida que necesitan, uno no puede negarse”, añadió el tendero.