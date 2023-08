Las veces que el presidente Gustavo Petro ha quedado mal en Cartagena

Al ingresar al coliseo, habían decenas de personas sentadas con abanicos en manos para no “asarse”, al tiempo que se escuchaban algunos comentarios de que la convocatoria había sido fallida, pues el lugar destinado para el ‘Diálogo social por la seguridad, la paz y la vida’ no estaba lleno ni en el 50% de su capacidad.

Sorpresivamente dejaron de repartir el refrigero. La consejera presidencial para las Regiones toma el micrófono y dio una noticia que dejó a muchos despavoridos: “el presidente no viene por fuerza mayor. El evento será reprogramado”.

Las afirmaciones de la funcionaria del Gobierno nacional generó controversia en el sitio. Habían opiniones divididas, algunos decían que detrás de todo “había una mano negra”, otros calificaron como “una falta de respeto” que los hayan hecho esperar tanto para reprogramar el evento.

“Queríamos más gente”

Sandra Ortíz, consejera presidencial de las regiones aseguró en medio del furor de la gente que el evento no había sido cancelado sino reprogramado. Afirmaciones que fueron cuestionadas por los presentes. Al ser consultada por los motivos de la fallida convocatoria no obtuvimos respuesta.

“Yo hago diálogos por todo el país, siempre invito al presidente, pero él mira dependiendo a su agenda para ver si me puede acompañar o no. Queríamos incluso más gente, esperábamos que la gente llegara, muchas personas me dijeron que querían más convocatoria. Faltaron sectores, hoy no estaban todas las autoridades y para un evento así debemos estar todos”, agregó.