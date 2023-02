“Las tuberías están a más de dos metros de profundidad, deben reubicarlas”

“Cuando pavimenten las calles va a ser más difícil partir y encontrar las tuberías, por eso es necesario que hagan los ajustes ahora”. Con esas palabras, el líder comunal del sector Rafael Núñez de Olaya Herrera, Efigenio Gaviria, expresó su preocupación por la profundidad a la que, según los vecinos, están las redes que conducen el gas natural hacia las diversas viviendas del sector.

Gaviria, quien funge como delegado de la Junta de Acción Comunal, aseguró que las tuberías están a aproximadamente dos metros de profundidad y últimamente ha sido muy difícil encontrarlas por los operarios que llegan a atender alguna fuga o a realizar una instalación.

“Varios vecinos me habían comentado del problema y ahora me tocó vivirlo, los trabajadores hicieron una excavación bastante amplia y no pudieron hallar fácilmente esas tuberías, incluso en estos momentos van a empezar a hacer otro hueco para poder hacer una instalación de gas natural. La excavación fue tan profunda que el muchacho quedó tapado, no se veía. Esto es un llamado para que la empresa Surtigas realice una inspección y tome los correctivos del caso, ya que no solamente tenemos esas inquietudes aquí en Rafael Núñez sino en toda Olaya y la Localidad 2 en general”, señaló el gestor cívico.