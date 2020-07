Las restricciones de Minsalud para hacerse una segunda prueba de COVID-19

¿Es necesaria?

El Universal consultó a varios especialistas sobre la decisión de los nuevos lineamientos, los cuales expresaron estar de acuerdo.

“Una segunda prueba tendría validez para el personal sanitario u otras personas que tienen un alto nivel de exposición, porque el contagioso asintomático no sabe si se ha vuelto a infectar. Pero en cuanto a pacientes que se están recuperando, después de los 14 días no se va a cambiar el curso de la enfermedad, por lo que una segunda muestra ya no es válida”, dijo Rubén Sabogal, presidente de la Mesa por la Salud de Cartagena y Bolívar.

Carmelo Dueñas, neumólogo, por su parte, expresó su respaldo a la medida teniendo en cuenta también que las pruebas se están practicando mucho tiempo después de la aparición de los síntomas, y que además tiene un margen de falso negativo alto.

“El problema es que las pruebas están teniendo una inoportunidad demasiado grande. No se justifican tantas pruebas si se viene a ver el resultado a la semana o a los diez días que es lo que está pasando. De poco sirve ese resultado una semana después”, expresó.

El médico dijo que de no aparecer otra prueba diagnóstica más exacta, la prueba RT-PCR cada vez va a ser menos útil tanto para definir que una persona se curó o para decir que aún tiene capacidad de contagiar a otros.

“La prueba sirve para confirmar el diagnóstico, y en la medida en que haya más casos la prueba va a tener menos utilidad porque el diagnóstico va a ser más clínico”, puntualizó.