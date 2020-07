Las respuestas a las acusaciones de Dau

Ante esto, un grupo de funcionarios de la anterior administración decidió pronunciarse sobre lo manifestado por la administración de Dau, y todos concordaron en que la información presentada no es real, por lo que están prestos a rendir cuentas ante los distintos órganos de control e investigación. Pedrito Pereira, exalcalde de la ciudad, también se pronunció sobre algunos puntos que fueron mencionados.

Al finalizar la primera parte del ‘libro blanco’ de Dau, donde los secretarios y directivos de Fondo de Pensiones, IPCC, Ider, Dadis, Gestión del Riesgo, Familias en Acción, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Educación, Plan de Emergencia Social y Corvivienda, mostraron las presuntas irregularidades que encontraron en cada una de sus dependencias al hacer las respectivas investigaciones, señalaron que el desfalco por presuntos contratos irregulares es grande. Esto dejó un sinsabor, no solo en la ciudadanía, sino también en los funcionarios que laboraron en administraciones pasadas.

A. “No nos negamos a brindar información”

Sobre el ‘libro blanco’, Pereira indicó que “carece de rigor técnico, desconoce principios elementales de la administración pública, se emitieron juicios absolutamente subjetivos, no se sostiene sobre cifras oficiales, realmente es un compendio de tergiversaciones y expresiones desafinadas que solo revelan la incompetencia para afrontar los duros problemas de la ciudad”.

Respecto a lo ocurrido con el Colegio San Felipe Neri, Pereira señaló que “es importante aclararle a la comunidad que el contrato para la construcción del colegio no fue hecho en el 2019, era una contratación de años atrás. Lo que hicimos en la administración con acompañamiento del rector, cuerpo estudiantil y padres de familia fue resolver los inconvenientes de una contratación que venía del 2017, donde se adelantaron los trámites para el saneamiento y se buscaron los recursos para que el colegio fuera una realidad, pero desafortunadamente el tiempo no alcanzó para concluirla y esperábamos que con los recursos que se dejaron en educación e infraestructura pudieran continuar la obra, pues ya está totalmente legalizado”, comentó.

El exmandatario además añadió que “no evadimos el debate, no nos negamos a brindar toda la información requerida, por el contrario, más allá de los términos legales del empalme, en algunos casos inobservados por la administración entrante, ratificamos con hechos este espíritu de colaboración”.

B. “Corvivienda no adjudicó subsidios”

“El pasado mes de noviembre de 2019, el Distrito de Cartagena tuvo la oportunidad de sacar la oferta de vivienda más grande de toda la historia, a través de Corvivienda, debido a las postulaciones que esta entidad presentó desde el año 2018 al Gobierno nacional a través de Minvivienda de las convocatorias 123 y 126 VIPA para favorecer a 1.824 hogares con falta de vivienda. Este número de subsidios fue el mayor en todo el país colocando a Cartagena como modelos de vivienda nacional. Aclaro que los subsidios de esta convocatoria no fueron adjudicados por Corvivienda, ya que según términos de referencia de la misma deben ser entregados por el Gobierno nacional, es decir Minvivienda. Corvivienda solo postula posibles beneficiarios, no ha entregado subsidios bajo esta convocatoria”, precisó.

Ante esto, Erika Barrios, exdirectora de esta dependencia, salió a desmentir lo dicho por Néstor Castro, el actual gerente de esta entidad, y explicó que es el Ministerio de Vivienda el encargado de realizar la adjudicación de los subsidios de vivienda y no Corvivienda.

El director de Corvivienda señaló el domingo presuntas irregularidades en el proyecto Ciudadela La Paz en sus etapas 3, 4 y 5, donde presuntamente las personas administradoras de las bases de datos habrían manipulado el sorteo para beneficiar a 172 personas inscritas pero no ganadoras, desplazando a las que legítimamente ganaron el subsidio.

C. “No tienen fundamento”

“Los contratos expuestos no fueron ganados por los contratistas relacionados, toda vez que los mismos fueron celebrados en marco de régimen especial de calamidad pública, es decir, contrato entre particulares, atendiendo la capacidad jurídica y experiencia de los contratistas”, dijo la exfuncionaria.

D. “Contratos fueron auditados”

Señaló que el tipo de persona jurídica referenciado en el informe como contratista para las actividades del PES, en nada incidió en la naturaleza del proceso contractual porque no se trató de contratación directa, sino procesos de mínima cuantía, es decir seleccionados objetivamente.

“La directora del PES saca a relucir observaciones que nunca hizo al informe de entrega del cargo, es una actitud desleal porque no dio la oportunidad de aclararle sus inquietudes”, dijo Posada.

En su intervención, Kairen Gutiérrez, actual directora del programa Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), señaló que había encontrado presuntas irregularidades en algunos contratos realizados el año pasado con corporaciones y fundaciones, a los cuales no se les hizo ningún seguimiento.

E. “Trabajé con la población”

F. “No tengo participación”

En su cuenta de Twitter, Juan Carlos Gossaín escribió que “desde el año 2006, cuando fui secretario General de la Alcaldía de Cartagena, no he tenido vínculo laboral o contractual de ninguna clase con el Distrito. No tengo participación de ninguna especie en fundaciones públicas o privadas. Fin”.

Esto después de que el alcalde William Dau mencionara su nombre junto a otras personas que estuvieron en administraciones pasadas, quienes deberían ser investigadas por los entes de control.