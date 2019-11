Las reacciones por la designación de Mónica Fadul como gerente

Varias reacciones han surgido ante los anuncios que ha hecho el alcalde electo William Dau, sobre que nombrará a una gerente, entre otras medidas, para que medie ante el Concejo o como se lo dijo él mismo al periodista Yamid Amat “para que pelee los acuerdos ante el Concejo”.

Dau dijo que esta figura será encomendada a una gerente, una mujer conocida por él desde hace años y muy reconocida en la ciudad. Esa persona es la directora de Fenalco en Bolívar Mónica Fadul, quien ya aceptó el cargo.

“Estamos para analizar las nuevas estrategias y si nos parecen acertadas, porque no sabemos cómo va a ser el manejo, entonces opinaremos de manera más profunda; pero lo que sí podemos decir es que la autonomía en las decisiones la da la Constitución de manera taxativa en la persona del alcalde mayor y no es lo mismo que alguien decida por él”, expresó el concejal César Pión.

“Es cierto que los alcaldes deben tener una figura para el día a día, para todo lo que tiene que ver con las invitaciones, los actos protocolarios, las visitas, entre otros, que hace perder un importante tiempo para invertir en todo lo que se está coordinando y armando. Sin embargo esa figura (la que el alcalde quiere nombrar) que jugará un papel ante el Concejo, no ha tenido buenos resultados a través de la historia. La primera persona que colocó un intermediario con el Concejo fue el alcalde Dionisio Vélez, y desde ahí empezaron a manejarse algunos representantes con esta corporación que no han tenido los resultados esperados o no han tenido ninguno”, expresó Pión.

“Yo creo que la ciudad necesita que los concejales siempre trabajen con un alcalde desde el orden técnico, normativo, jurídico, dejando de un lado la imagen de que dejar acercarse un concejal al alcalde mayor es como hacerse vulnerable ante algunas solicitudes o peticiones, eso no es así. Los concejales deben trabajar porque hay ideas, propuestas, acuerdos que deben ser manejados por un alcalde, porque de igual forma un intermediario lo que va a recibir es un concepto, va a ser es un ‘llevadero’, va a llevar el mensaje de qué es lo que se quiere y después a traer una respuesta al Concejo; para lo cual debe estar el alcalde Mayor”, anotó Pión.

¿Cómo se dará el cargo de gerente?

Ante el encargo de Fadul como gerente de la ciudad, ha surgido dudas de la forma en que se vinculará a la Alcaldía. “El cargo debe darse a través de un nombramiento como asesor de despacho y deben darle esas funciones que ha expresado el alcalde Dau”, dijo una fuente que pidió reserva de su nombre.

“Ese cargo no existe, como nunca ha existido el alcalde de la Calle, y otras figuras”, dijo la fuente.

Lo cierto es que la figura de un gerente de ciudad es una figura nueva, pero con antecedentes en los alcaldes de la calle. Fueron alcaldes de la calle la dirigente Mercedes Maturana, Carlos Crismatt. Asimismo han sido nombradas figuras como la reciente gerencia para el Centro Histórico, creada por el alcalde encargado Sergio Londoño.

Durante el gobierno de Carlos Díaz Redondo se crearon las gerencias zonales, que eran como unos alcalde menores o locales. Eso fue antes de la entrada en vigencia de Ley 768 de 2002, en que nacieron legalmente las figuras de los alcaldes locales, los cuales son escogidos de una terna seleccionada por las Juntas Administradoras Locales de las tres localidades.

Funciones del alcalde Mayor

Marlon Madiedo, abogado experto en la función pública llama la atención sobre lo que debe tener en cuenta el alcalde electo William Dau a la hora de delegar ciertas funciones en una persona.

“Lo primero que hay que anotar es que el nombramiento se haría por un cargo asesor, ya que en la planta de personal no existe este nivel. Dau debe blindarse de cualquier decisión que tome, ya que fue elegido popularmente y sobre él recaen las decisiones distritales”, dijo Madiedo.

El jurídico apuntó que: “La Constitución es clara cuando define en su artículo las funciones de los alcaldes mayores, en el artículo 315, en el numeral 6, se dispone que los alcaldes mayores deben sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico”.

“Asimismo dice el numeral 5 que es el alcalde mayor quien debe presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio o Distrito”, apunta Madiedo.

Llama la atención que en el nombramiento de una gerente, Dau le dijo al periodista Yamid Amat, que nombraría a la gerente para él encargarse de los temas gruesos de la ciudad, pero creemos que los acuerdos son temas gruesos de la ciudad”, expresó.