Alcalde así amaneció la ciudad, bloqueada e inmovilizada



El sindicato de taxistas dice que no hablan con nadie diferente a ti, entonces toca despertarte y que salgas a cumplir tu labor porque son las 7:33 AM



Ah... Te recuerdo que tu horario no es de oficina es 14/7 pic.twitter.com/Vxyvi8ooHG