En esta época del año es normal que la ciudad colapse por la cantidad de vehículos que ingresan con miles de visitantes que pretenden vacacionar. Por ello, en trayectos que en temporada baja un conductor demora 20 minutos en recorrer, hoy duran más de una hora. La problemática se agrava por los frentes de obra en el sector turístico, especialmente en la avenida Santander.

“El caos es porque se están realizando trabajos en las vías y está llegando mucho vehículo foráneo. Aquí no hay vías, no se han implementado contraflujos y no existe un estudio que determine la opción de movilidad acorde a la realidad”, dijo Félix Barrios, presidente del Sindicato de Taxistas. (Lea: Los nuevos desafíos de la Protección Costera )

La preocupación por el tráfico lento en vías de Bocagrande, Centro Histórico y avenida Santander, aumenta porque a mediados de diciembre se tiene programado el inicio de obras del macroproyecto de Protección Costera. “Nuestra sugerencia es que estas obras empiecen a partir del 15 de enero. Si se inician en la fecha que se tiene estipulada, Bocagrande y sus alrededores colapsarían. A eso se le suma el problema de mar de leva, que tiene prácticamente inhabilitadas varias vías de estos sectores”, agregó Barrios. (Consulte además: Tráfico y Protección Costera)

Para Alfredo Pineda, expresidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB), la ejecución de este proyecto aumentaría la crisis de movilidad que tiene Cartagena. “La movilidad se verá afectada por las volquetas que van a transitar por la avenida Santander y la Primera de Bocagrande. Toca sumarle que en diciembre empiezan los vientos alisios y muchas de estas intervenciones necesitan dragado”, dijo.

El exintegrante de la SIAB reiteró que para estas obras se deben estudiar alternativas de tráfico viables, ya que la ciudad no cuenta con vías alternas para desviar el tráfico. “Si la movilidad se ha visto afectada con las reparaciones que están haciendo en la Santander, no queremos imaginarnos lo que ocurrirá después del 15 de diciembre”, contó.