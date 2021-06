Las esperanzas

“Pero no, ahora se tomó una decisión que es totalmente absurda y va en contra de la movilidad de la ciudad, los trancones son enormes y no se puede. Hay muchas soluciones, como lo es demolerlo, construir un puente militar provisional, reforzarlo, pero no tomar esas decisiones sin tener un proyecto o saber lo que se va a hacer”, comentó.

“Esta es una decisión absurda y tomada a la ligera sin tener los fundamentos técnicos para hacerlo. Debían tener una solución, hacer un plan de manejo de tráfico serio, crear contraflujo, etc. Pero no cerrarlo y formar trancones a la entrada y salida de Manga —dijo— no sé si existen los estudios, las decisiones deberían ser consultadas con toda la ciudadanía, con los gremios, las asociaciones, comerciantes, habitantes, con las personas que se van a ver afectadas con esas medidas, pero si toman unas decisiones que no son las adecuadas para solucionar un problema, están creando uno mayor”. Lea aquí: Las Palmas: caos vehicular e incertidumbre por puentes

Con relación al puente Jiménez, Pineda explicó que “también se encuentra en mal estado, si transitan vehículos pesados, posiblemente podrían causar mayores daños”.