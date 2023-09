“Las Palmas necesita una medida de fondo urgente”

Julio Bustamante, quien fue curador urbano de Cartagena durante tres periodos, criticó la forma en la que el Distrito de Cartagena está manejando las intervenciones en los puentes de la ciudad. Para él están aplicando parches superficiales donde se necesitan soluciones de fondo.

“Creo que se debe buscar la solución integral y hacerla por etapa. Esto ya lo he visto. Lo he venido viendo desde hace mucho tiempo. Que refaccionan el puente que se está cayendo, que está oxidado por debajo, que las columnas no funcionan, es decir, dejen de estar metiendo andamio abajo para solucionar. Cartagena merece que esa solución se logre. No más reparaciones de ese puente y que se mire más hacia la ciudad del futuro, a la ciudad que hemos proyectado”, detalló Bustamente.