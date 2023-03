Las millonarias pérdidas que causan los plantones en obras costeras

“Dentro de la planeación del proyecto que hizo la Ungrd, el componente social y su manejo no corresponde al consorcio Proplaya. Eso quiere decir que dentro de la programación, que era muy agresiva, no se contempló ningún tipo de tiempo muerto fruto de manifestaciones, plantones o protestas. Como estas sí están ocurriendo, esos tiempos, que llevan costos asociados, se convierten en un desequilibrio contractual”, indicó.

Y continuó: “Ese desequilibrio lo vamos a presentar a la Ungrd para que los costos asociados nos sean reconocidos y reembolsados. Es una lástima que por la falta de una eficiente gestión social el proyecto se vea afectado cada mes. Esto no es algo aislado, sino que se repite cada cierto tiempo, lo que sugiere que las medidas de fondo para corregir estas fallas no se han tomado o no han sido efectivas”.

Las pérdidas económicas por cada bloqueo están en unos $60 millones (irían unos $3 mil millones en pérdidas a la fecha); sin embargo, es solo una cifra de referencia. “Eso varía, porque lo que hacemos es determinar qué recursos se vieron afectados en cada día y qué costo tiene esto. Eso es lo que se reclama que se reintegre”, enfatizó Monzón.