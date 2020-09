“Nos estamos muriendo de hambre y no es posible que una persona que ha construido una empresa en 30 años, en seis meses la pierda por culpa de la pandemia. Abren todo pero a nosotros no nos dan permiso, aún cuando ya tenemos todos los reglamentos y la aprobación del protocolo para abrir y ya todos hemos hecho nuestros cursos”, señaló Zúñiga.

¿Cómo puede vivir una persona seis meses sin producir nada?”. Esa es la pregunta que se hace Elizabeth Zúñiga Geles, habitante de Barú y trabajadora del Hotel Restaurante Lizamar, ubicado en las Islas del Rosario y que desde que comenzó la pandemia no ha generado un peso tras no recibir nuevos turistas.

“Esta es una invitación que le hacemos al Distrito, a la Capitanía de Puerto y a Parques Naturales para que nos pongamos de acuerdo porque no podemos vivir así. Esto es algo muy calamitoso. Si no permitimos que la gente viva de lo que sabe, tengan seguridad que en Cartagena habrá una pandemia más grande que el COVID-19 y es la del hambre”, añadió. A él se sumaron varios empresarios ubicados en esta zona que también están preocupados por la demora que hay para poder reactivar las islas.

“Es el momento oportuno para que Parques reactive y le dé apertura al turismo nuestro porque no hay que desconocer que es lo que garantiza la seguridad alimentaria de nuestra gente. Además, es una de las entradas económicas que fortalece al Distrito de Cartagena y al país entero. Hoy, nosotros como comunidades insulares que contamos con un régimen especial, lo primero que le pedimos al alcalde es que se activen los protocolos de bioseguridad, pero que nuestra gente trabaje y produzca”, manifestó Wilman Herrera, líder de las comunidades insulares y representante legal del Consejo Comunitario de Caño de Loro. El 80% de esa población depende del turismo para subsistir.

Jorge Rodil, del hotel Isla del Encanto, también señaló que parece ilógico que sectores como los centros comerciales y Bazurto ya estén abiertos aun tratándose de lugares donde es difícil evitar las aglomeraciones, y las islas, cuyas playas naturalmente son espacios abiertos, no hayan podido incorporarse a la reapertura. “El turismo no aguanta un día más cerrado, ya los Consejos Comunitarios están de acuerdo en abrir con los protocolos de bioseguridad, algo que la mayoría de los hoteles ya tiene”, expresó.

“Este es un pedido a las autoridades tanto nacionales como distritales para que miren a la zona de las Islas del Rosario, porque nos hemos sentido abandonados. Solo estamos pidiendo una apertura responsable, ya tenemos todos los protocolos montados, hemos hecho peticiones, mandado cartas y no se nos ha escuchado. Nos tienen ignorados y en el abandono. Ya llevamos seis meses con los brazos cruzados y queremos reactivar”, expresó Emma Juan Rumié, gerente del hotel Isla del Sol.

En el olvido

Los insulares también resaltaron que esta zona merece más acompañamiento de parte del Distrito, teniendo en cuenta que a pesar de ser un gran motor del turismo aún cuenta con serias deficiencias en materia de servicios públicos, educación y acceso a la salud, que se han agravado con el cierre y han acentuado más la pobreza.

“Queremos aprovechar este momento para que el Gobierno y la Alcaldía apoyen definitivamente a las Islas del Rosario, un sitio tan hermoso e imponente con una belleza espectacular donde recibimos turistas de todas partes del mundo, pero que está muy abandonado estatalmente. No hay puesto de salud, la educación no es buena, no hay apoyo para los artistas... Por eso queremos que nos escuchen y que abran ya. Miles de personas dependen el turismo”, indicó Natalia Garzón, de Bora Bora Beach Club.