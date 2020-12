“Son administradas por la Etcar”

El director encargado, quien lleva 40 días en este cargo, enfatiza en que “eso en ningún momento se ha tenido en cuenta en ninguna clase de negociación, ni tampoco hay algún proyecto con relación a esto. Eso es completamente falso. No entendemos de donde sale ese rumor”.

“Al ser Bienes de Interés Cultural del Orden Nacional y Patrimonio no se pueden privatizar. Una cosa es que se hagan unos usos temporales o permanentes de las fortificaciones, lo que llaman arriendos temporales y los ingreso al Castillo, y otra cosa es que se privatice, se venda o se entregue a un tercero. Eso no va a ocurrir, es completamente falso”, explica Cuesta Castro.

Recordemos que las fortificaciones de Cartagena son Bienes de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional, lo que quiere decir que están abiertos para el disfrute de los ciudadanos y para adquirir conocimiento, por lo que de acuerdo con el articulo 10 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 6 de la Ley 1185 de 2008, estos bienes que conforman el patrimonio de la Nación son imprescriptibles, inembargables e inalienables. En otras palabras no pueden ser privatizados.

Dicho comité está integrado por el director de Patrimonio del Mincultura, el secretario general del Ministerio, el alcalde de Cartagena y el director de la Escuela Taller.

El año pasado, después de conocerse unas presuntas irregularidades presupuestales en el manejo de este patrimonio, el ente nacional quería pasar el manejo a la Escuela Taller Naranja, pero después de varias conversaciones, decidieron firmar un otrosí del comodato modificando algunos puntos, según indicó el director este documento va hasta el 2022 y se espera que se extienda.

En total son 93 bienes divididos en cinco sectores, los que hacen parte del comodato: el primero agrupa a los ubicados en el Centro, San Diego y Getsemaní, tales como baluartes, plataformas, vestigios, cuarteles y escolleras; el segundo reúne a los que están en el Cerro de San Lázaro, La Popa y ciénaga de La Virgen, como las baterías, hornos y haciendas; el tercero corresponde a la escollera submarina de Bocagrande; el cuarto a los ubicados en el canal de Bocachica e isla de Tierrabomba; y el quinto a las haciendas y hornos en Barú.

Teniendo en cuenta que las fortificaciones no se pueden privatizar, lo que sí debe conocer la comunidad es que pueden ser arrendadas para algunos eventos comerciales.

“Es mentira que no te puedes tomar fotos en la muralla, tú puedes hacerlo, y hacer videos, siempre y cuando ese material no tenga un fin comercial, es decir que no se utilicen las fortificaciones para un uso comercial sin antes haber pagado por ese uso a las fortificaciones, porque existe una tarifa para aquellos que quieren hacer uso de este patrimonio de manera comercial”, comenta Cuesta Castro.