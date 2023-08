Las familias que se beneficiarán con los cambios del Sisbén en Cartagena

Algunos expertos afirman que la forma en la que se distribuyen los recursos de los subsidios no es la más acertada. Al parecer, se están favoreciendo a personas que no aplican y otras, que sí cumplen los requisitos, no reciben nada.

Para acabar con esto y lograr que el mecanismo sea más preciso, el gobierno del presidente Gustavo Petro efectuará un cambio sustancial en la forma de dirigir los beneficios. Lea aquí: Confirman que Gabriel Hilsaca entregó $400 millones a Nicolás Petro

En función de mejorar la estructuración, el Departamento de Planeación Nacional (DNP) presentó el Registro Social de Hogares, el nuevo sistema de información de las condiciones socioeconómicas de los cartageneros y colombianos en general.

Con el Registro Social de Hogares se utilizarán 28 bases de datos nacionales. Con ellas, se buscará identificar con mayor exactitud cuáles son las personas que realmente necesitan el subsidio y las que deben pagar impuestos.

Teniendo en cuenta el nivel de ingreso de cada familia y las condiciones de vida, se decidirá si el hogar en cuestión recibirá los subsidios o no. Lea aquí: Distrito responderá a requerimiento de la Procuraduría sobre El Laguito

El nuevo enfoque se construirá basado en fuentes administrativas como Registro Único Tributario (RUT), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila), el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO) y el Registro Único de Afiliados (RUAF), entre otros.