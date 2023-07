Las escaleras de La Quinta: ¿solución o maquillaje de la pobreza?

Aunque no hay un consenso general sobre en qué momento un ser humano aplicó por primera vez la acupuntura, práctica de sanación milenaria que datan 5 mil años antes de Cristo. Lo que sí se puede aseverar es que en ningún momento los chinos que comenzaron a tratar el dolor con agujas, llegaran a imaginar que hoy el término se use en ámbitos como el urbanismo, la arquitectura y la política.

Si bien este tipo de transformaciones urbanas y culturales han significado un antes y después en sectores de Getsemaní; en Usiacurí, en el Atlántico; y en la Comuna 13 de Medellín, barrio alguna vez catalogado como el barrio más cruento de la otrora ciudad más peligrosa del mundo, aún se ven con recelo si no se aplican con intervenciones verdaderamente estructurales en lo social y en lo económico que satisfagan las necesidades básicas insatisfechas de los que habitan a su alrededor. Vamos, que no solo sea pintura y turismo superficial, sino un plan integral que interconecte todas las estrategias necesarias para que la gente deje de “estar en la olla”.

“No es oportunismo electoral”

Yamilito Arana asegura que las escaleras no usaron galones de pintura política, sino que se trató de un ejercicio para visibilizar un “rincón olvidado” de la ciudad. “No se trata solo de arte, color y embellecimiento, sino contar una historia de abandono estatal. A mí no me incomoda todo el debate provocado porque es precisamente lo que se busca: que los barrios reclamen mucho más que una escalera pintada. La acupuntura urbana solo adquiere sentido cuando se complementa con la puesta en marcha de sistemas de integrados de transporte público, con proyectos sociales y con estrategias para impulsar el turismo, la seguridad y los emprendimientos de todo tipo en el sector. Toda una real reconstrucción del tejido social”, expuso.