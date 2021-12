Dolorosos relatos

Testigos de estos hechos aberrantes relatan los momentos de dolor que vivieron al escuchar disparos y gritos de decenas que personas que eran asesinadas. “Cuando ocurrieron estos hechos yo era muy niño (actualmente tiene 20 años) y ordeñaba en esta finca. Sentía los gritos de horror, vi muchas mujeres arrojadas en el canal sin senos. Esta es una zona muy peligrosa, sin embargo, convivir con ellos (paramilitares) era muy normal”, dijo un habitante del sector. (También le puede interesar: Firman acuerdo para recuperar el canal del Dique)

Con lágrimas y mirando las aguas del canal del Dique, un líder de la zona contó cómo fue asesinada una persona a la que apreciaba mucho: “Viví una época donde a mi mejor amigo lo mataron y la verdad es que no tengo las palabras para explicar el dolor que me causó. A él supuestamente lo mataron por cogerse un pájaro. Le pegaron tres tiros y, como no murió en el instante, lo remataron delante de su mamá”.

Las miles de historias que surgen alrededor de la dura realidad de esta subregión no terminan. Todavía hay cientos de familias que no han borrado de su mente este cruel episodio. “Los hijos e hijas de mi tiempo cayeron aquí. No sé si mi hermano que está desaparecido desde el 31 de agosto del 2003 está en este río. Yo siento un dolor profundo en mi alma cuando veo el rostro de mi madre cada día inconsolable. No hay nada que la pueda sanar porque no quiere ni verdad ni que la señalen como víctima del conflicto, ella no quiere nada (...) Tiene la ilusión de que su hijo está vivo en algún lugar”, contó Jasmar Pájaro, líder de comunidades negras.