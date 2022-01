Fue el pasado 17 de enero cuando el reconocido comediante Alejandro Riaño socializó ante funcionarios del gobierno de William Dau la propuesta que busca sustituir los caballos por coches eléctricos en Cartagena. Lea: Alejandro Riaño socializó la propuesta de los coches eléctricos en Cartagena

El actor, que en sus redes sociales dejó ver su posición sobre esta actividad turística en la ciudad, presentó ante la ciudadanía un prototipo de lo que sería un coche eléctrico con capacidad para siete pasajeros.

“Desde hoy iniciamos nuestro prototipo a escala real. Un coche con capacidad para 7 pasajeros. Con carga en estaciones de paneles solares. Con una autonomía de 120 km por viaje. Actualmente solo pueden recorrer 40 km con los coches de tracción animal. En dos meses estaremos entregando el primer coche eléctrico a Cartagena”, contó Riaño a través de redes.

La propuesta del comediante busca que se usen carrozas 100% eléctricas y que conserven los factores coloniales acordes con el sector amurallado. Lea: Alejandro Riaño consigue dinero para retirar un caballo cochero en Cartagena

En dialogo con El Universal, Ana María González, asesora de Despacho para la Cooperación Internacional, explicó que si bien el Distrito evaluó y escuchó la propuesta del comediante, se hace necesario completar varias fases para que esta sea una realidad.

“Los escuchamos. Nos gustó que el diseño es de una persona local, el metalmecánico también, pero se necesita que el Ministerio de Transporte nos homologue el vehículo y que los dueños de los coches quieran cambiar la tecnología”, señaló la funcionaria.

En ese sentido, reiteró González, hay tres pasos claves: homologación del vehículo, gestionar los recursos y la voluntad de los cocheros.

Al respecto, la funcionaria destacó que desde la oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía se alistan los primeros acercamientos con este gremio para explorar nuevas alternativas frente a esta actividad turística.

No obstante, la Asociación de Cocheros de Cartagena asegura que no han sido llamados a un proceso de socialización y que dicho proyecto solo “obedece a un negocio multimillonario”.

“Si cada coche cuesta $90 millones, como ya dijo Alejandro Riaño, y se multiplica $90 millones por 60 coches, tienes $5.400 millones solo en los coches. Y si tú tienes la necesidad del estudio técnico para la infraestructura, porque se requieren estaciones de recarga en el Centro Histórico que no están ni en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ni en el Plan Especial de Manejo del Centro Histórico (PEMP), tendrías que invertir $600 millones en estudios; es decir, es un proyecto que cuesta más de $6 mil millones. Eso es lo que le está presentado Alejandro Riaño a Colombia como un proyecto animalista”, sostuvo Joaquín Torres, abogado del gremio.

Según Torres, el comediante “le ha mentido al país”, toda vez que la propuesta para sustituir los caballos cocheros por coches eléctricos es de autoría del concejal Javier Julio Bejarano, y que el supuesto cochero que ya aceptó la restitución fue “engañado”. “¿Por qué le miente al país? (...) Los cocheros no han sido invitados por Riaño a ninguna reunión. Están siendo atacados por Riaño. Él no ha pedido reunión con los cocheros. Los cocheros no están cerrados a un diálogo. La Alcaldía de Cartagena no envió una invitación verbal para la reunión que hicieron”, señaló.

Le puede interesar: Cocheros denuncian presencia de “aceite” en calles del Centro Histórico

El gremio pide al comediante que rectifique la información que ha publicado en redes sociales en torno a esta actividad turística, por lo que ya adelantan varias acciones legales.