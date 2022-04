En la corporación estuvieron líderes de Bayunca y Pontezuela, rectores de instituciones educativas oficiales y habitantes de distintos barrios, quienes expresaron su apoyo al Proyecto de Acuerdo y le solicitaron a los concejales dar su visto bueno a esta iniciativa gubernamental. Lea: Dau pide presionar al Concejo para que apruebe préstamo

De parte de la Administración acompañaron el liderazgo de la Secretaría de Hacienda, la directora del PES, Cielo Blanco; los secretarios de Infraestructura, Luis Villadiego; Educación, Olga Acosta Amel; y General, Luis Enrique Roa; y el gerente suplente de Transcaribe, Mauricio Hernández Delgado; quienes argumentaron ante la Corporación los proyectos que requieren estos recursos de financiación.

“Hemos escuchado atentamente no solo las necesidades muy sentidas de la ciudadanía sino también a los concejales con sus diferentes posiciones, y por supuesto que responderemos cada uno de sus requerimientos. Por fortuna cuando se manejan los recursos de manera transparente, se pueden dar cuentas transparentes también. Los recursos públicos definitivamente no son infinitos, ojalá lo fueran... por eso se presenta ante el honorable Concejo esta propuesta, entre muchas otras que seguiremos presentando, para atender proyectos importantes que no dan espera. La ciudadanía no da espera”, manifestó Diana Villalba Vallejo, secretaria de Hacienda.

Condiciones del crédito

El crédito está planteado para pagarse a un plazo de 10 años, con un período de gracia de 24 meses y 8 años de amortización; el Distrito deberá buscar las mejores tasas del mercado.

Las fuentes de ingreso que servirán para cubrir la inversión corresponden a recursos provenientes de los Ingresos corrientes de libre destinación, en la vigencia 2022 y a partir del 2023 hasta el 2032 se financiará con dineros del Sistema General de Participaciones (SGP) – libre inversión – y recursos recaudados por concepto de Sobretasa a la Gasolina.