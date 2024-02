Las clases en este colegio de Cartagena aún no empiezan: padres piden explicación

Se cumplen casi dos semanas desde que febrero empezó, y los estudiantes del Colegio Nuestra señora de la Consolata siguen sin pisar las aulas, mientras que las demás instituciones educativas de Cartagena ya iniciaron oficialmente el calendario escolar 2023.

Padres de familia de esta institución, se han pronunciado en redes sociales y acudieron a este medio para buscar una respuesta, ya que según expresan, ni siquiera el colegio ha realizado el anuncio de una fecha tentativa. Lea también: Procuraduría alerta retrasos en 7 obras de Cartagena y Bolívar

“Mi hija está en la casa, la tengo si hacer nada ahora mismo. Esta es una escuela públicas del Distrito, pero todos los años es un problema con las contrataciones, no es la primera vez que ocurre, siempre se retrasa el ingreso a clases y los perjudicados son los estudiantes. Nos preocupa, porque este año no nos han dicho nada. Muchos padres de familia se han acercado a la portería para buscar una respuesta y los porteros dicen lo mismo, que no saben. Lo peor es que este no es el único colegio con este problema, son miles de estudiantes los que a estas alturas, no han comenzado sus clases”, contó Jorge Luis Narváez, padre de familia a El Universal.