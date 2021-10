La ola de inseguridad no para en Cartagena. Cada día se conocen nuevos vIdeos de atracos, casos de homicidios, y en general, hechos que demuestran que la situación de orden público en la ciudad no está bien. (Lea aquí. “La sensación de inseguridad es latente: procuradora Margarita Cabello)

Gaviria dice que hace falta articulación por parte de las entidades a las que le compete el asunto. “Si la Policía actúa y coge al bandido, luego el juez lo suelta, ya sea porque las cárceles están llenas o cualquier otra cosa. Aquí parece que al delito menor no le dan importancia. Si a uno le roban un celular, que para uno que es pobre vale mucho, y luchó mucho por conseguirlo, no les importa. Solo les interesan otros hechos de impacto”, resalta.

Por este motivo asegura que es importante que haya más inteligencia y consejos de seguridad especialmente en la zona suroriental.

“La situación ahora mismo está grave. Nosotros necesitamos reforzarnos con alarmas y con cámaras, no con pitos. Hay que seguir unidos y cuidarse, porque la autoridad se ha perdido”, dijo una líder de La Esperanza, que pidió reserva de su nombre.

Nora Salgado, de El Pozón, también dijo que su comunidad necesita más policías. “El CAI Pozón no tiene lo suficiente para contrarrestar la inseguridad que estamos viviendo en nuestro barrio, no tenemos suficientes policías. La inseguridad se ha incrementado y no vemos acciones inmediatas ni acompañamiento. Nos sentimos desprotegidos y no solo El Pozón sino toda la comuna 6: Villa Estrella, Villas de la Candelaria, Villa Rosita, Villa Zuldany e Ipanema”, afirmó.

Por esto piden que se instale otro cuadrante y reforzar el personal encargado de la seguridad en esta zona.