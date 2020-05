Las ARL no estarían cumpliendo entrega de EPP

Casa del Niño

Luis Alberto Percy, director general del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño) y la UCI Doña Pilar, asegura que a la fecha los elementos que ha entregado la ARL son insuficientes y por tanto les ha tocado comprar con recursos propios, lo cual les ha representado un gasto cercano a los $200 millones, que resulta insostenible para la entidad.

“Los hospitales estamos sin plata porque no ha habido flujo de recursos adicionales. Estamos enfrentando la compra de EPP con responsabilidad, pero con restricciones de dinero; pero la pregunta es ¿hasta cuándo?, llevamos un poco mas de 45 días y hemos invertido unos $200 millones; en un mes, si no nos inyectan recursos, quizás ya no tengamos para hacer eso. Sumado a eso, los elementos están escasos y carísimos. En febrero, una mascarilla N95 costaba $5 mil y hoy vale $20 mil, y no se consiguen”.

Clínica de la Mujer Cartagena

En la Clínica de la Mujer, indicaron que hasta el momento no han recibido ningún tipo de elementos por parte de la ARL. “Todos los elementos han sido comprados y entregados a nuestros trabajadores de nuestros recursos”. Debido a esto, han pasado dos cartas a la ARL y un derecho de petición, solicitando los insumos, pero estos no han llegado. En esa clínica deben proveer elementos de protección a 196 colaboradores.

Clínica Santa Cruz

Santiago Puerta, gerente de la Clínica Santa Cruz de Bocagrande, precisó que aunque la ARL se comprometió a entregar mensualmente los elementos, aún no lo ha hecho y además cambió el cronograma. “A la fecha no hemos recibido ni un tapaboca, nos hicieron una promesa de entrega mensual, ahora nos dijeron que trimestral y con un volumen ínfimo; casos ridículos como la entrega de 2 monogafas cada tres meses. Esto nos lo prometieron desde abril y no nos han entregado nada, por lo pronto hemos tomado medidas para manejar pacientes con sospecha, como los pacientes no COVID, porque hasta hoy no hemos podido tener ningún apoyo de nuestra ARL. La inversión que hemos hecho es de $20-$30 millones mensuales, valor que se eleva cuando tenemos pacientes sospechosos”.

Medihelp Services

La situación es similar en la clínica Medihelp Services, en donde este mes debieron invertir $280 millones para adquirir elementos de protección. “Las ARL nos han incumplido. Nos dieron unas batas que no cumplen la condiciones de seguridad para el COVID-19. Unas máscaras que no sirven y unos pocos tapabocas quirúrgicos que tampoco sirven para estar en contacto con pacientes con coronavirus. Todo nos ha tocado asumirlo a nosotros y ni siquiera las Cias de seguro nos quieren reconocer los elementos de protección”.