Modificarán el decreto

A través del Plan de Desarrollo, el gobierno de William Dau se fijó la meta de sustituir la totalidad de los VTA en Cartagena, los cuales están cuantificados en 274, pero a la fecha son nulos los avances, pues ahora lo que se plantea es una modificación al Decreto: que la sustitución no solo se dé por motocarros sino por otras alternativas.

“El Distrito ya viene trabajando en la modificación del Decreto que considera que la sustitución debe ser por motocarros, porque ya desde hace tiempo pensamos que eso no puede ser 100% así porque la población vinculada al censo es muy heterogénea, tenemos un número importante de adultos mayores que no van a poder manejar, que no tienen la fuerza para eso ni para tener una licencia de conducción”, dijo Luisa Horta, directora de la Umata.

En ese sentido indicó que “el Distrito está mirando qué alternativa económica se puede hacer para que ellos reciban el beneficio de la sustitución y puedan tener una actividad de la cual depender”.

De modificarse este Decreto, ya la sustitución no estaría a cargo únicamente de la Umata y el DATT sino que entrarían a jugar un rol importante dependencias como la Secretaría de Participación, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), entre otras.

“La idea es que sea una atención integral por parte de la oferta del Distrito, eso es lo que hemos pensado, aún debemos esperar los conceptos jurídicos”, puntualizó Horta.