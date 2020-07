“Las actuaciones del alcalde son acertadas”: Camacol sobre caso Aquarela

Más voces se suman a la polémica de las últimas semanas con relación a la demolición del edificio Aquarela, apoyada por el Ministerio de Cultura y la Procuraduría tras un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), el cual mostró fallas estructurales en el edificio. (Lea: Tras identificar fallas estructurales, ordenan demolición del Aquarela).

Cabe resaltar que actualmente uno de los procesos que existe contra el edificio Aquarela consta de una acción popular instaurada por este ministerio por presunta vulneración al patrimonio cultural de Cartagena, teniendo en cuenta que el edificio está construido a escasos 200 metros del Castillo San Felipe de Barajas y afecta su cono visual.

Sin embargo el alcalde William Dau, pese a lo dicho por estas entidades aún no ha decidido demoler el edificio debido a que no hay una orden de un juez que así se lo dicte, pues aún no hay un fallo dentro del proceso. Esta actuación ha causado una serie de intercambios de mensajes entre el Procurador Fernando Carrillo y el alcalde sobre la demolición de la estructura. (Le recomendamos: Alcalde asegura que solo demolerá Aquarela cuando se lo ordene un juez)

Al respecto, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Bolívar, dijo que apoya la actuación de Dau teniendo en cuenta que está siguiendo el debido proceso.

“La instrucción dada por el Ministerio de Cultura al Alcalde William Dau, está desconociendo las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad, al solicitar a la Alcaldía Mayor del Distrito, tomar decisiones sobre un informe que no hace parte del expediente de ninguno de los procesos jurídicos que enfrenta el proyecto habitacional Aquarela, ya que es un juez de la República, quien en el marco del proceso legal que se surte para el proyecto, la autoridad llamada a dar las instrucciones del caso”, expresó Angélica Salas, dirigente de este gremio.

Camacol insiste en que el caso Aquarela es el resultado de la inestabilidad jurídica y la falta de institucionalidad en el ordenamiento territorial de la ciudad, que pone en riesgo la producción de viviendas de interés social (VIS) y la inversión en proyectos de desarrollo urbano en Cartagena. (Lea aquí: El caso Aquarela más allá de la demolición)