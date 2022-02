El director del periódico El Universal destacó la importancia del sector de las fundaciones y el compromiso que se tiene con las comunidades en cuanto a la creación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los menos favorecidos. “Es la parte más organizada de la sociedad civil y se compone por asociaciones, fundaciones, cooperativas, empresas sociales y demás instituciones cuyos factores son básicamente no tener ánimo de lucro y están concebidas para servir. El servicio a los demás es su razón de ser. Un ejemplo de esto es que tienen un volumen de empleo mayor a 500 mil personas y muy seguramente la pandemia los afectó más”, indicó Pareja.

“Nosotros tenemos un trabajo integral en cinco frentes. El primero es en educación, donde estamos apostándole a los temas de calidad educativa. No es una tarea sencilla los retos por las en brechas de tecnología en los sectores más vulnerables. En primera infancia, se busca mantener la canasta para los niños que estamos atendiendo. De 1.026 niños que estaban siendo atendidos, subimos a 5 mil de manera integral. Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estamos haciendo un esfuerzo para que esa canasta se mantenga en la Unidad Comunera 6. Otro de los retos son los temas de hábitat”, dijo Maristella Madero, directora regional de Fundación Grupo Social.

Alejandra Espinosa, directora del Colectivo Traso, destacó el trabajo conjunto con las comunidades y reiteró que el acompañamiento de los líderes de los barrios es fundamental para el desarrollo de las actividades y que no se deben excluir: “Hoy necesitamos trabajar más en conjunto y tener una colaboración intersectorial con una visión más flexible de lo que necesita el territorio. Hay que precisar que no solo me refiero a los financiadores públicos, sino a los líderes de las comunidades. Los retos en el sector social se deben abordar seriamente con un plan en mano, incorporando a la sociedad civil y a los líderes que los representan”.

La directora ejecutiva de Fundación Promigas, Marcela Dávila, aseveró que el papel de los jóvenes y emprendedores es fundamental para la región, especialmente para Cartagena y Bolívar.

“Estamos priorizando a nuestros jóvenes, dándoles oportunidades de formación y empleo; una educación enfocada a la demanda que exista. También estamos apoyando a los emprendedores y sacando adelante esas ideas de negocios, entre otros”, indicó Dávila.