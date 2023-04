Las acompañantes de un estadounidense destrozaron hostal en Cartagena

“Empresarios y comerciantes de Cartagena, mucho cuidado con estas personas que ocasionan daños”, fue el contundente mensaje que dejó una empresaria cartagenera en Instagram, luego de publicar varios videos sobre los daños causados en su negocio; un hospedaje ubicado en Cartagena. La mujer denuncia que un ciudadano americano estuvo hospedado desde el 3 de marzo en su casa hostal. “ayer a las 3:00 am tuvo un altercado con una chica y partieron puertas, ventanas, muebles, televisor, entre otras cosas. Hasta el día de hoy no hay culpables ni responsables”, decía la publicación, que no tardó en comenzar a circular por las redes sociales. Lea también: Video: distraen a vendedora para robar en almacén del Centro Histórico La historia Ana María Gutiérrez se dedica a rentar habitaciones por día a turistas a través de la aplicación Booking. Contó a El Universal cómo sucedieron los hechos. “Nosotros desde el 3 de marzo recibimos a este huésped de origen norteamericano estadounidense, él duró con nosotros a través de la plataforma tres días y luego fue extendiendo el tiempo, hasta el punto de llegar hasta el 29 de marzo, que fue cuando cumplió los 27 días con nosotros. Esa madrugada él estaba con una con una chica dentro de la habitación. Desconozco qué tipo de altercado tuvieron, pero entre el forcejeo que tuvieron y toda la pelea me rompieron puertas, ventanas, cerraduras, vidrios y hasta el televisor”, contó Gutiérrez.

Ana María cuenta que cuando se percató de lo sucedido las chicas ya no estaban, se encontraban a unas cuadras de distancia con dos de los policías. “Por parte de los policías no hubo detención de las mujeres, así como tampoco del huésped. Hasta el momento ninguno se ha hecho cargo de todos los daños. Desconozco la identidad de la muchachas. Al principio sólo una de ellas era la que estaba con él, pero al momento en que se ocasionó el conflicto llegaron las otras dos”, indicó la arrendataria, la cual en estos momentos manifiesta encontrarse de manos atadas. “En estos momentos no sé cómo proceder, porque bueno, ya quedamos con el tema de los daños, ya se presentó una denuncia contra el huésped, pero eso no impide que la persona salga del país. Mi intención es exhibir la situación y que no le suceda a nadie más”, aseveró.