“Es fortalecer -destacó- la institucionalidad. Es decir, todas sus áreas de procesos estratégicos, de control, misionales y de apoyo, en virtud de las responsabilidades del ente territorial. Y especialmente porque la estructura del Distrito tiene 19 años que no se modifica y no está acorde a la exigencia de la ciudad y sus ciudadanos, y de los servicios que se requieren”.

“Desde 1991 los entes asumieron un papel en lo político-administrativo y en el desarrollo del territorio y de todos los elementos que están en ese territorio, especialmente de su población. Desde entonces se trae un rezago. Cuando se pasó a elecciones populares en 1997, tenemos que no ha habido una estructura que sea acorde y que se piense con ese cambio, donde lo público es preponderante y donde el esquema anterior de unas estructuras burocráticas cambió por unas estructuras que tienen que obedecer a una gestión pública con resultados”, explicó.

Menos OPS, más formalidad

García recordó que la administración contrata a una gran cantidad de personas mediante Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), supliendo así las necesidades de personal. Sin embargo, es sabido que estas OPS, por la misma forma como funcionan, son utilizadas por redes clientelares.

“Va a haber menos OPS, pero más gente vinculada en puestos formales en el Distrito. Hay que apelar a la formalización del empleo. Mediante este proyecto se crea la planta de cargos y hay meritocracia. Primero, están los nombramientos provisionales, luego los concursos y después viene la evaluación de desempeño, pues aquello que no se evalúa, no rinde. La evaluación es la que mantiene a la gente allá, no es la recomendación. Buscamos que haya más gastos de inversión y menos de funcionamiento”, explicó.