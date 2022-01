El 2021 se abrió paso como el año de la recuperación económica y la vacunación contra el COVID-19. Para muchos ciudadanos fue la oportunidad para volver a empezar, para lanzarse a nuevos proyectos y recuperar tiempo en familia tras las restricciones y confinamientos que impuso la pandemia.

Sin embargo, otros hechos también fueron protagonistas y así lo demostraron los lectores de El Universal. A continuación un repaso de las 10 noticias más leídas durante este año en www.eluniversal.com.co.

La lista está organizada de manera descendente, es decir, la primera es la más leída.

1. Cambios en el pico y cédula

La medida del pico y cédula para controlar el número de personas en las calles fue aplicada en gran parte del año por la administración distrital con el objetivo de frenar los contagios por COVID-19. Esta medida se aplicaba para el acceso y la circulación de personas en centros comerciales, entidades financieras, Mercado de Bazurto, almacenes de grandes superficies y supermercados en general.

2. La millonada que tuvo que pagar Suso a Amparo Grisales

En la noticia registrada el 27 de octubre de este año se informaba sobre una peculiar promesa que Suso ‘el paspi’ hizo a Amparo Grisales durante una transmisión en vivo.

“Hagamos una cosa Amparo y se lo firmo aquí, ¿usted ama los animales, sí o qué?”. “Los amo”, contestó la actriz, a lo que Suso respondió “listo, entonces por cada chiste que yo haga sobre su edad le doy $500.000 para la fundación que usted me diga”. “¡Sí!”, contestó la actriz, emocionada.

Así las cosas, Suso le entregó a Amparo Grisales la suma de cinco millones de pesos para apoyar el trabajo que realiza con la fundación ‘Fundamor’ y la granja canina ‘Dejando huella’.

3. Ella es Nancy Zuleta, el amor y la musa de Jorge Oñate

Tras el fallecimiento de Jorge Oñate, fue revelada la inspiración de sus canciones, Nancy Zuleta. La mujer fue para muchos colegas y allegados el amor de la vida del del ‘Jilguero de América’.

Nancy y Oñate duraron 7 años de novios y estuvieron casados por más de 40 años, se casaron en 1974 en una iglesia del municipio de La Paz, en el Cesar.

Siempre fue la musa de Oñate, la madre de sus tres hijos, fiel compañera de vida y de profesión, pues estaba pendiente de sus proyectos como conciertos y lanzamientos.

4. Actor de La Casa de Papel disfruta sus vacaciones en Cartagena

El actor Enrique Arce, que personificó a ‘Arturo Román’ en la famosa serie ‘La Casa de Papel’ eligió a Cartagena para vacacionar.

El Universal conoció que Arce llegó hasta la Isla de Tierra Bomba, al hotel Palmarito Beach y se deleitó con nuestras playas. Algunos admiradores lograron su foto con el actor español.

5. Críticas a hermanos Díaz por no asistir al sepelio de Oñate

Fueron varias las críticas que lanzaron seguidores e internautas en una publicación que hizo Elder Dayán Díaz sobre sus vacaciones.

Y es que la mayoría de seguidores no les perdonaron que decidieran no aplazar sus vacaciones por la muerte del cantante Jorge Oñate.

6. Carolina Cruz se sincera y revela si se separó de Lincon Palomeque

La relación entre la presentadora y el actor acapararon varios titulares de prensa durante este año. En junio, Carolina Cruz aprovechó un video en vivo para aclarar el rumor de una supuesta separación con Palomeque.

“No estoy separada porque no me he casado, además que Lincoln no está acá porque tengo a mi otro hombre acá, Mati”, fue alguna de las declaraciones que entregó la empresaria.

7. Cambios en toque de queda y otras medidas antiCOVID

El toque de queda y las medidas antiCOVID que el gobierno de William Dau estableció mediante decretos también fueron muy buscadas por los lectores de El Universal.

En abril de este año, la Alcaldía decretó la medida de toque de queda desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

Además prohibió el tránsito de vehículos turísticos tipo chiva en la ciudad y estableció restricciones en el ingreso y salida de las playas bioseguras.

8. Una familia de El Pozón vive con 2 mil pesos al día

Una historia desgarradora que publicó este medio el 28 de julio de este año. La familia de Maribel Pájaro cuya vivienda está ubicada en el sector Nuevo Horizonte de El Pozón subsiste con 2 mil pesos al día.

Solo dos personas aportan para los gastos: un hermano y su esposo. Entre ambos, el día que más obtienen recursos completan $7.000 y Maribel Pájaro, ama de casa, es quien se encarga de distribuirlos para las mayores necesidades.

9. Indignación por pareja que tuvo relaciones en balcón del Centro Histórico

En los hechos, ocurridos en la noche del 5 de julio y que quedaron registrados en un video, se ve a la pareja desnuda y acariciándose ante la mirada de las personas que se encontraba en la zona.

A la mujer cartagenera y al hombre proveniente de Bogotá se les impuso ordenes de comparendo por la realización de comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas, la cual se sanciona con una multa general tipo 3 con un valor aproximado de 416.662 pesos.

10. Los ganadores de los premios India Catalina

La ceremonia se llevó a cabo entre lo virtual y presencial desde el Centro de Formación de la Cooperación en Cartagena.

Cristina Hurtado y José Narváez fueron los encargados de presentar la ceremonia, mientras que el cantante Kevin Flórez fue quien puso a bailar a los asistentes y televidentes de la gala que premió a los mejores talentos de la industria audiovisual.