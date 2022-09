Las 10 infracciones que más cometen los conductores en Cartagena

Los conductores en Cartagena siguen cometiendo infracciones que son motivo de multas por parte de las autoridades. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) reveló cuáles son las conductas más comunes en la ciudad.

1. Conducir en pico y placa

Multas en 2022: 11.371

Valor de la multa: 15 S.M.D.L.V

Esta multa se aplica a quienes transitan por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad. Esto también implica la inmovilización del vehículo.

2. Conducir sin haber obtenido la licencia

Multas en 2022: 4.566

Valor de la multa: 30 S.M.D.L.V

Esta multa también implica la inmovilización del vehículo en el lugar de los hechos hasta que sea retirado por una persona autorizada por el infractor que sí tenga licencia de conducción.

3. Estacionar en lugares prohibidos

Multas en 2022: 3.842

Valor de la multa: 15 S.M.D.L.V

4. Conducir motocicleta sin cumplir las normas

Multas en 2022: 3.372

Valor de la multa: 15 S.M.D.L.V

Las normas que deben cumplir los motociclistas para evadir esta multa son:

- Conducir de acuerdo a la velocidad reglamentada en la vía.

- Respetar la señalización.

- Usar casco y prenda reflectiva.

- Usar las luces direccionales y espejos retrovisores.

- Usar las luces delanteras y traseras.

- No transportar objetos que obstruyan la visibilidad.

- No sujetarse de otros vehículos.

- No transitar por los andenes.