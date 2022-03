El mandatario reiteró que las inversiones no son excluyentes. “La cultura y el talento están democráticamente distribuidos en el país, es decir, no es excluyente. La economía naranja no es de Duque sino de Colombia”.

“Serán $20 mil millones que servirán para impulsar nuevos emprendedores. Nos sentimos complacidos de ser el brazo operativo de la economía naranja. Nos alegra ver la cara de felicidad de los jóvenes cuando desarrollan sus proyectos”, agregó Carlos Mario Estrada, director nacional del Sena.

La ministra de Cultura, Angélica Mayolo destacó la importancia de este fondo para los colombianos: “Ha sido un privilegio poder materializar la economía naranja en el Sena. Agradecer a todo su equipo por todo el esfuerzo que han desarrollado en este gobierno. Esta cuarta convocatoria nos ayuda a llegar a una inversión de $100 mil millones”.