¡Lamentable! Una vez más vandalizan letras de Cartagena en San Francisco

No obstante, la lideresa contó que la semana pasada las letras nuevamente fueron vandalizadas, pero que de inmediatamente hizo las gestiones para que fuesen reparadas “Aprovecharon que no estaba en el sector para destruirlas. Por fortuna hice las gestiones con Sacsa y ellos me prometieron los insumos para repararlas. La mano de obra la vamos a asumir nosotros los de la junta”, dijo.

Contó que este lamentable suceso ocurrió porque ella se encontraba fuera de la ciudad por situaciones de fuerza mayor. Cabe anotar que las letras fueron trasladadas hace un año al sector La Curva. “En julio las colocaron en esta zona. Yo con mis recursos le pago a una persona para que las cuide, pero solo trabaja hasta la media noche”, agregó.