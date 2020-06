Laboratorio de la UdeC para pruebas COVID-19 “funciona con normalidad”

Procesar el mayor número de pruebas de COVID-19 es una de las principales acciones para ganar la batalla a esta pandemia. En Cartagena, por lo pronto, el laboratorio Unimol de la Universidad de Cartagena es el único que analiza este tipo de muestras, sin embargo, el pasado jueves el senador cartagenero, Fernando Nicolás Araújo, reveló que los reactivos que hay en este laboratorio para hacer las pruebas diagnósticas solo alcanzarían para hasta ayer y que hoy ya no habría con qué continuar.

“El laboratorio de la Universidad de Cartagena tiene reactivos hasta hoy (jueves), a lo sumo mañana (viernes). Si a ese laboratorio no le llegan nuevos insumos, el sábado no habrá cómo hacer pruebas en Cartagena. El laboratorio viene funcionando con ayuda del sector privado, del Distrito, de la Gobernación de Bolívar y del Gobierno nacional. Le solicito al viceministro de Salud, Alexander Moscoso, que el Instituto Nacional de Salud le preste unas 20 mil o 12 mil pruebas moleculares adicionales a este laboratorio, para que no deje de funcionar”, indicó el senador Araújo.

El Universal consultó a la Universidad de Cartagena para conocer la situación del laboratorio, a lo cual respondieron que a la fecha este funciona sin contratiempos.

“En el marco del Convenio con el INS, el Laboratorio Unimol de la Universidad de Cartagena recibe reactivos del Instituto Nacional de Salud lo cual se encuentra funcionando con normalidad y es utilizado como insumo para el procesamiento de las muestras que se atienden por conducto del Laboratorio Departamental de Bolívar”, explicó la UdeC. De acuerdo con el Distrito, actualmente el laboratorio Unimol procesa diariamente entre 600 y 750 pruebas PCR para detectar COVID-19. Es de resaltar que el Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la Universidad del Sinú, Seccional Cartagena, recibió el aval del Instituto Nacional de Salud (INS) para realizar las pruebas diagnósticas de SARS- CoV-2 (COVID-19), convirtiéndose en el segundo laboratorio de la ciudad autorizado para este procedimiento.