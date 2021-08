“Al vivir sin alcantarillado, pareciera que no fuéramos seres humanos. A un ser humano la constitución le da poder, mecanismos, pero nosotros vivimos con mosquitos, enfermedades y en disputa con los vecinos por el agua en las calles. Pareciera que no hubiera gobierno, no sentimos el gobierno. Vivir sin alcantarillado lo calificaría yo como un trato inhumano que han tenido con nuestros territorios”, así relata Franklin González, habitante de Pontezuela, vivir en ese corregimiento que pese a que tiene 205 años de existencia y queda a 20 minutos de Cartagena, aún no cuenta con un servicio de alcantarillado para tratar las aguas residuales.

Esta carencia ha provocado que sus habitantes, incluidos menores y adultos mayores, se vean obligados a convivir con las aguas sucias que aunque no llueva, se encuentran permanentemente empozadas en sus calles.

“La falta de alcantarillado ha traído un seriado de problemáticas, el dengue se ha activado y hay disputa entre los vecinos diariamente por el agua. Todo esto nos ha dado enfermedades que son perjudiciales para la salud del ser humano”, agrega González.