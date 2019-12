La Vía del Mar se quedaría sin alumbrado público

Desde el 8 de noviembre pasado no hay quien pague la energía eléctrica que se factura por el encendido del alumbrado público en la Vía del Mar. La Concesión Vía al Mar, encargada de la vía y el alumbrado hasta el 7 de ese mes, entregó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la zona concesionada. Posteriormente, la ANI dio a la Concesión Costera Cartagena - Barranquilla la administración y mantenimiento de la infraestructura vial, pero, ¿y el alumbrado?

(Lea aquí: Alcaldía defiende prórroga de contrato de alumbrado pese a reparos de vicepresidencia)

Este pasaría a ser responsabilidad del Distrito, pero esta “solución” realmente complica la situación porque: 1. El 3 de enero se vence la concesión de alumbrado público de Cartagena, y aún no se sabe si se prorrogará o no, el asunto será discutido en las extras del Concejo, donde se decidirá si se dan facultades al alcalde para la prórroga y adición del contrato. 2. La concesión de alumbrado público de Cartagena no podría hoy, jurídicamente, asumir el alumbrado en la zona norte, pues las entradas a la ciudad, vías que están concesionadas, no están incluidas en su contrato vigente.

Así las cosas, el futuro del alumbrado en la Vía del Mar, desde La Boquilla hasta inmediaciones de Galerazamba, parece tener un futuro a oscuras.