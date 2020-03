La versión del joven con coronavirus que viajó de Bogotá a Cartagena

El coronavirus sigue manteniendo a Cartagena en alerta. En la mañana de este martes 17 de marzo se dieron a conocer dos nuevas personas contagiadas con el COVID-19 en la ciudad. (Lea aquí: Cartagena tiene dos nuevos pacientes con coronavirus, el número sube a 5)

Uno de ellos es Luis Fernando Mejía, quien se trasladó de Bogotá a Cartagena por vía aérea y quien, al parecer, violó el aislamiento ordenado por las autoridades.

El casos generó interrogantes sobre los controles que se hacen en las terminales aéreas y la responsabilidad que debe tener cada ciudadano para contener la enfermedad.

Según sostuvo el director del Dadis, Álvaro Fortich, el hecho fue dado a conocer a través de una alerta enviada por la Secretaría de Salud de Bogotá, que constató en una de sus rondas habituales que el paciente no se encontraba en su sitio de aislamiento.

Fortich sostuvo que, al parecer, al momento de viajar el joven usó solo un tapabocas.

El director del Dadis manifestó que el hecho es materia de investigación, ya que el paciente violó todos los protocolos y normas establecidas. Añadió que el joven ya fue ubicado y se encuentra en aislamiento supervisado en casa. (Lea aquí: Alcaldía decreta toque de queda en toda Cartagena)

Habla el paciente

Pese a esta declaración del Dadis, Enrique del Río González, abogado y vocero de la familia del joven, contó a este medio que Luis llegó de Londres a Bogotá en el vuelo de Avianca AV121 a las 4 a.m. el viernes 13 de marzo, con buen estado de salud y sin presentar ningún síntoma de la enfermedad.

Sin embargo, decidió hacerse el examen para descartar la presencia del coronavirus antes de viajar a Cartagena, su destino final y donde tiene su residencia permanente.

Ese mismo día, Mejía se comunicó con la Secretaría de Salud de Bogotá para que le hicieran la prueba del COVID-19, pero no obtuvo respuesta por lo que decidió llamar a Seguros Bolívar, su medicina prepagada.

El ente finalmente envió a su personal médico al lugar donde estaba el joven, quienes le manifestaron que se encontraba en perfecto estado de salud y sin síntoma alguno. Pese a ello, Luis insistió en que quería hacerse la prueba ya que podría ser asintomático.

“Después de insistir en que le hicieran dicha prueba, Seguros Bolívar le manifestó que contrataría a un operador para que fuera al día siguiente a primera hora para hacérsela. Los operadores llegaron ese sábado a las 5:00 p.m. Le dijeron que si en 24 horas no lo llamaban a decirle que dio positivo era porque el resultado sería negativo. Le advirtieron que ellos no llamaban a los casos que salieran negativos y que tuviera la certeza que si en 24 horas no recibía dicha llamada sería porque se encontraba libre de ser portador del virus”, detalló el abogado.

El domingo 15 de marzo, después de esperar las 24 horas y llamar para obtener los resultados de su prueba, le respondieron que si no se comunicaron era porque salió negativo, razón por la cual sobre las 4:30 p.m. Luis Fernando voló hacia Cartagena, convencido de no ser portador del virus.

“No obstante, el lunes 16 de marzo lo llamaron de Seguros Bolívar para informarle que la prueba había arrojado positivo. Al conocer el resultado se notificó inmediatamente al Dadis como lo establece el protocolo actuando con absoluta responsabilidad”, indicó el abogado.

Finalmente, Enrique del Río precisó que: “Las autoridades sanitarias deben ser fieles a la verdad y no transmitir hechos imprecisos a la opinión pública que puedan generar una tragedia y como en el presente caso, un linchamiento mediático inmerecido, pues el joven y su familia actuaron con diligencia y cuidado, aún sin ser notificado de ser portador del virus e incluso más allá de lo previsto en los aeropuertos del país”.