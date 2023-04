La verdad tras bono de $1 millón que dieron pagadiarios a “mujer que más presta”

En la publicación se observa a cuatro hombres con cascos, y junto a ellos, una señora sonriente que sostiene un cheque de $1.000.000, esta suma al parecer se la habrían otorgado en reconocimiento a su fidelidad con los préstamos. En el cheque se podía leer “paga diario te premia. Endeudarse si paga”. La señora Nivis fue catalogada como ‘la que más presta’, y fue cuestión de horas para que cientos de usuarios comenzaran a compartir la publicación y su nombre comenzara a circular por la región. Lea también: No responden por los destrozos: dueña de vivienda que fue chocada por un taxi

“Todo tiene su recompensa, demás que la señora les dará hasta café cuando van por allá”, “No pues si la dejaron sin zapatos pues es lo mínimo que debían hacer”, “A mi no me ha llegado ningún premio, me va a tocar reclamarlo jajajajaj”, fueron algunas de las reacciones en los comentarios de la foto.