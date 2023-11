La ventana que te deja ver Manhattan desde Cartagena, pero sin asomarte

Para nadie es un secreto que el 8G es “más pesado que un matrimonio a la fuerza”, como dice el refrán caribeño. Sin embargo, esto no sería un problema, porque los archivos usados en las pantallas son comprimidos de los 40 TB a 200 GB, y los cargan en un reproductor multimedia que acompaña a cada ventana.

Si no te gusta tu vida, ¡cámbiala!”, es el título de un libro escrito por Jesús Calleja, autor español que como muchos autores y coach, promueven el estilo de vida impulsado por la ley de la atracción.

Lo realmente sorprendente es que las imágenes proyectadas son en tiempo real, es decir, hay una sincronización horaria entre la ventana y la hora en la ciudad que decides contemplar. Aunque los arquitectos fueron los primeros en ver este invento como una oportunidad de negocio para ofrecer mejores diseños de interiores, otros usuarios pusieron el grito en el cielo, asegurando que estas ventanas podrían afectar la salud.

“Terminaremos viviendo una mentira en 3D”, “Llevará mucho tiempo para saber los pro y los contra. Creo que es buenísimo para espacios comerciales pero no residenciales”, “Es feo, de mal gusto y gasta energía”, “la luz natural no puede ser reemplazada, y si a eso le sumamos que una persona correría el riesgo de desprenderse de su realidad, me parece un peligro”, fueron algunos del los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.